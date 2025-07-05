Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу

Довольно комфортная погода ожидается в Москве в субботу, но тепло в городе не будет. Рост температуры сдерживают холодные массы антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Синоптик объяснил, что характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона, «который вытягивается к нам с запада».

«В Москве переменная облачность и без осадков. Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет», — сказал Леус.

По его словам, вчера в регион пришли холодные воздушные массы. Они сдерживают дневной рост температуры. Днем в столице +20..+22, по области +18.. +23.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Днем возможны порывы до 13 метров в секунду. Давление растет, к вечеру барометры покажут 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.