В Шереметьево ограничили вылет самолетов

Аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов из-за усиления ветра. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По словам представителя ведомства, рейсы временно не вылетают в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе Шереметьево.

«Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов. Безопасность полетов — приоритет! Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения — прим. «Ленты.ру») держат ситуацию на контроле. Об изменении ситуации оперативно проинформируем», — пообещал он.

Отражена попытка удара ВСУ по Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских дронов, летевших на Москву. Где именно были сбиты БПЛА, не уточнялось. Кореняко допустил, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании.