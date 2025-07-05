Влюбленная пара из НАО заключит брак на свадебном фестивале в Москве

Влюбленная пара из НАО заключит брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, об этом рассказали власти Ненецкого автономного округа.

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В День семьи, любви и верности, 8 июля, Андрей Хатанзейский и Надежда Талькова из Ненецкого автономного округа примут участие в единовременной регистрации брака влюбленных пар со всей страны. Торжественная церемония состоится на II Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца": он пройдет в Национальном центре "Россия" с 8 по 10 июля.

Пара вместе уже около двух лет. Андрей родом из местного поселка Усть-Кара, он выучился на сварщика, служил в Севастополе на ракетном корабле, а сейчас работает аккумуляторщиком в Нарьян-Марском авиаотряде. Надежда из деревни Снопы, воспитывалась в многодетной семье, поэтому и свою будущею профессию посвятила детям - она станет педагогом. Отметим также, что в летние каникулы Надежда работала в поселковой амбулатории помощницей фельдшера.

Предложение Андрей сделал Надежде под Новый год - с огромным букетом цветов. Сейчас он вспоминает, как будущая невеста расплакалась от счастья. Кстати, вместе с близкими людьми и друзьями молодожены намерены сыграть свадьбу сразу после столичных торжеств.

А пока жениха и невесту собирают в столицу - с особой тщательностью. Подобрать свадебные костюмы для грядущей церемонии будущим молодоженам помогли в Этнокультурном центре НАО. Невеста наденет нойця (паницу - традиционную ненецкую женскую одежду), а жених - яркий совик (уличную одежду для мужчин). Обувь у жениха и невесты тоже будет традиционной для такого события - белые пимы.

Отметим, что свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" продлится до 10 июля, в программу вошли экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции. Многонациональная культура народов России будет представлена на фестивале свадебными традициями регионов РФ.