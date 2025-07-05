Собянин: уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны уничтожили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он в Telegram-канале.

До этого Собянин уже сообщал об уничтожении летевшего на Москву БПЛА.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Аэропорт Пулково в Петербурге временно не принимает и не отправляет рейсы.