Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится жара

Жара в Москве и области продержится до середины июля, заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что на выходных температура в Москве составит +20...+22 °C, но уже в понедельник, 7 июля, ожидается повышение до +22...+27 °C тепла.

«Наиболее жаркими днями на следующей неделе будут вторник и среда, 8 и 9 июля. Воздух прогреется до +25...+30 °C. В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, ожидается +23...+28 °C тепла», — подчеркнул метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что шторм, который накрыл Санкт-Петербург в пятницу, 4 июля, не придёт в Москву.

По его словам, воздушные массы часто приходят в Санкт-Петербург из Москвы, а не наоборот. В отличие от центра и юга Европейской России, в Санкт-Петербурге преобладает ненастная циклоническая погода с дождями и температурой не выше +20 °C до середины следующей недели.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для города.