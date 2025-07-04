Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

Купальный сезон в водоемах Москвы и области можно будет открывать через неделю. Такой срок предсказал жителям столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам метеоролога, температура воздуха начнет расти с понедельника, 7 июля. Поэтому при условии, что вся неделя будет жаркой и солнечной, вода в неглубоких водоемах — реках и озерах — сможет прогреться до комфортных значений.

«Всю неделю ночные температуры будут порядка 15-18 градусов, дневные температуры порядка 23-28, а вот недели как раз и хватит, чтобы прогреть воду до нужных кондиций», — подчеркнул Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что окончательно теплая погода вернется в Москву на неделе с 7 июля.