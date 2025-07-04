В предстоящие выходные в Москве и Московской области будет небольшое похолодание, однако уже с понедельника температура начнет повышаться. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Мужчины в одном из Удальцовских прудов в Москве, 26 июня 2022 года © Владимир Федоренко/РИА «Новости»

По его словам, при условии, что вся следующая неделя будет жаркой и солнечной, вода в реках и озерах прогреется до комфортной температуры.

«Хорошую температуру вода приобретет в подмосковных неглубоких водоемах в конце следующей недели. Всю неделю ночные температуры будут порядка 15-18 градусов, дневные температуры порядка 23-28, а вот недели как раз и хватит, чтобы прогреть воду до нужных кондиций», — сказал Шувалов.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, жителей и гостей Москвы порадует июльская жара — в понедельник ожидается +25°C, а со вторника +25...+30°C и выше.

Ночные температуры, по его словам, будут выше 15 градусов. Поэтому в следующие выходные можно будет возобновлять купальный сезон.