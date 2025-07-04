В Москве пройдет VI Фестиваль Русского географического общества

С 12 по 20 июля 2025 года в московском парке «Зарядье» состоится VI Фестиваль Русского географического общества.

© Пресс-служба РГО

Главной темой Фестиваля РГО в этом году станут «Чудеса России». Восхитительные места, памятники, достопримечательности и традиции народов найдут воплощение в выставках, выступлениях артистов, кинопоказах, мастер-классах и других активностях, подготовленных Обществом и партнерами. Гости фестиваля увидят все то, что делает нашу страну уникальной и неповторимой, столь любимой и дорогой сердцу.

На одной площадке соберутся представители Республики Башкортостан и Республики Саха (Якутия), Воронежской, Владимирской, Курганской, Свердловской областей, а также других регионов нашей страны. Они исполнят традиционные песни и танцы, расскажут о своей культуре, отправят гостей фестиваля в удивительное путешествие и откроют для них Россию заново. В центре Москвы можно будет зайти в якутскую урасу и башкирскую юрту, прогуляться по уральской тропе и узнать о добыче энергии на Ямале.

© Пресс-служба РГО

На площадке Фестиваля РГО пройдет Фестиваль экологической музыки, в рамках которого выступят этнические коллективы и фольклорные ансамбли. Экологическая музыка — это новое стилистическое направление, вдохновленное природой и бережным к ней отношением. Гостей ждут народные мотивы, живой звук и музыкальные инструменты ручной работы из натуральных материалов. Специалисты покажут, как играть на варгане, и раскроют секреты горлового пения.

Помимо этого, гости всех возрастов смогут посетить сотни бесплатных познавательных мастер-классов, лекций, квизов и кинопоказов. Ученые и просветители, писатели и художники, путешественники и туроператоры соберутся вместе, чтобы рассказать о России и ее чудесах. Гостям расскажут о заповедных уголках нашей страны, тайнах археологии, устройстве зоопарков. Для поклонников современного искусства и географии пройдет лекция «Визуальный гид по России: как комиксы помогают изучить страну». Внимание будет уделено и редким видам животных, о которых заботится РГО, - на площадке фестиваля пройдет лекция «Амурский тигр: история взаимоотношений с человеком». Также те, кто любит работать руками, смогут принять участие в мастер-классах и научатся делать творения народного промысла.

© Пресс-служба РГО

В экспозиции Фестиваля РГО каждый найдет что-то по душе. Пришедшие в парк «Зарядье» смогут пообщаться с путешественником Евгением Ковалевским и посмотреть документальный фильм «Переплыть океан. И вернуться другими». Посетители фестиваля оценят самые яркие и интересные туристические маршруты России и первыми увидят новые серии проекта РГО и телеканала «Моя планета» «Наши маршруты». Запланированы показы фильма «Огненный лис», выпущенного при поддержке ВТБ, с последующим диалогом со специалистом природоохранного дела Петром Шпиленком, а также картины «Росатома», которые посвящены капитанам атомных ледоколов, бороздящих просторы Арктики.

© Пресс-служба РГО

Для любителей острых ощущений и головокружительных полетов будет работать бесплатный VR-кинотеатр с фильмом-путешествием по России, для поклонников оригинальных и креативных снимков — фотозоны, а для закаленных духом, отважных и смелых путешественников — представлена настоящая экспедиционная техника. Любящим природу и животных обязательно понравится выставка работ финалистов XI фотоконкурса «Самая красивая страна» и арт-инсталляция с фотоловушками из заповедников со всей России. Тигры, олени, снежные барсы, ларги, фазаны, медведи, лесные коты и многие другие животные предстанут во всей своей грации и красоте. Гостям, интересующимся историей открытий и традициями РГО, которому в этом году исполняется 180 лет, будут доступны экскурсии и мероприятия деловой программы в Штаб-квартире Общества. Одним из таких событий станет круглый стол РГО и «Газпром нефти», где эксперты обсудят влияние культурных, просветительских и экологических проектов на социально-экономическое развитие территорий.

Полная программа Фестиваля РГО доступна на сайте.

Официальными партнерами фестиваля являются «Росатом», «ВТБ», Минприроды России, «Газпром нефть» и др.