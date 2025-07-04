Выпускники российских школ смогут бесплатно посетить Музей кино на ВДНХ

Выпускники российских школ с 8 по 31 июля смогут бесплатно посетить Государственный центральный музей кино на ВДНХ, сообщила пресс-служба учреждения.

«С 8 июля по 31 июля 2025 года Музей кино предлагает участникам праздника на ВДНХ и остальным выпускникам 11-х классов со всей России бесплатно посетить выставку «Последнее лето детства» и другие экспозиции площадки. Сделать это можно при предъявлении оригинала или копии аттестата за 2025 год и паспорта только на кассе музея», – говорится в сообщении.

Как уточняется, акция приурочена к городскому выпускному, который впервые прошел на ВДНХ в ночь на 28 июня.