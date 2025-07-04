Собянин: Программу колледжей Москвы скорректировали под запросы рынка труда

Порядка 30 тысяч жителей Москвы смогли получить дипломы столичных колледжей в этом году.

Об этом в пятницу, 4 июля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Дорогие выпускники колледжей, поздравляю с этим важным событием в жизни! Вместе с дипломами об окончании учебы вы получили востребованные профессии, многие из вас уже работают по специальности, — высказался он.

В столичных колледжах студенты могут получить не только полезные знания, но и хорошую практику. Поэтому правительство города работает вместе с работодателями — на данный момент активно переоснащаются мастерские и лаборатории учебных заведений.

— Только в этом году будет модернизировано 75 процентов таких пространств, до конца 2027-го — обновлено полностью, — добавил Собянин.

Партнеров с каждым годом становится только больше — их число уже превысило 3,8 тысячи. С такой поддержкой студенты колледжей выигрывают федеральные конкурсы.

Например, в прошлом году 166 жителей города стали победителями и призерами в финале чемпионата «Профессионалы», уточнил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Ранее более 60 московских команд стали победителями и призерами всероссийского конкурса первичных отделений «Движения первых». В сумме они выиграли более 7,6 миллиона рублей.