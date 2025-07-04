Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

В Москве и области с 7 июня прогнозируется резкое повышение температуры, воздух прогреется до +30 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, жаркая погода установится в столице из-за смены циркуляции воздушных масс.

«В ночь на понедельник еще +10-15 градусов, днем - уже +24-26. А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения - от +13 до +18 градусов, в центре города - до +20, днем показатель составит +25-30 градусов», - уточнил Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что погода в Москве в начале июля соответствовала той температуре, которая в среднем бывает в мае. Но ожидается, что 7 и 8 июля она будет уже на 1-2 градуса выше нормы.

«2 июля погода соответствовала 13 мая, это крайне редко бывает. Конечно, будут еще и периоды жаркой погоды, будут периоды и понижения температуры, вполне нормальное лето», - отметил он.

Напомним, что в конце июня и начале июля дневные температуры в Москве составляли около +15 градусов. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в последний день июня температура в столице установила антирекорд: воздух в Москве прогрелся только до +12,6 градуса. Предыдущие антирекорды были зафиксированы в 1962 и 1976 годах, когда в этот день было +14 и +14,7 градуса соответственно.