Собянин назвал дату открытия новой школы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о завершении строительства школы и реконструкции культурного центра в ТиНАО.

«Современные школы, культурные и общественные пространства, комфортное жилье – важные приоритеты развития ТиНАО. Новый корпус школы №2094 на 1 тыс. 150 детей, расположенный на территории ЖК «Саларьево парк», откроет свои двери 1 сентября», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на территории школы есть все необходимое для комфортного обучения детей: специализированные учебные кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы, а также инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы, зал для мероприятий, современная медиатека и ИТ-полигон.

Во дворе оборудованы площадки для игр, сдачи норм ГТО, баскетбола, волейбола, футбольное поле, а также беговые дорожки. Есть зоны для тихого отдыха и школьный огород, где ученики смогут проводить уроки ботаники на свежем воздухе.

«В Ватутинках завершилась реконструкция здания культурного центра – он стал современным, удобным и более просторным. Добавили этаж и пристройку, расширив площадь до 3,4 тыс. кв. м», – рассказал мэр.

В культурном центре теперь есть универсальный концертный зал на порядка 300 мест со сценой, гримерными, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита. Также в центре есть библиотека, музыкальные классы, спортивный и два танцевальных зала, аудитория для занятий, буфет и комфортная среда для всех. На улице обустроили площадки для детей и массовых мероприятий.

«Откроется центр 1 августа», – уточнил Собянин.

Он подчеркнул, что ТиНАО – одна из крупнейших площадок, где активно реализуется программа реновации.