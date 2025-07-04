Инвестор построит в районе Коммунарка образовательный комплекс на 1045 мест. Для этих целей внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— На свободном от застройки земельном участке сформирована территориальная зона площадью почти 2,5 гектара. Инвестор возведет там образовательный комплекс, рассчитанный на 825 школьных и 220 дошкольных мест. Предельная площадь строения составит 23 тысячи квадратных метров. После завершения строительства его передадут на баланс города, – рассказал Владимир Ефимов.

Правила землепользования и застройки – это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.

— Создание школ и детских садов на территории ТиНАО способствует улучшению качества жизни местных жителей, обеспечивая доступ к современному образованию и создавая комфортные условия для обучения детей. Объект появится по адресу: Саларьевская улица, земельный участок 17. Недалеко от него находятся станции «Саларьево», «Филатов Луг» и «Румянцево» Сокольнической линии метро», – добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

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