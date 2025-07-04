В Москве пройдет рейд по предупреждению травматизма на электросамокатах

Рейд по предупреждению травматизма на электросамокатах и велосипедах пройдет в Москве с 5 по 6 июля. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"С 5 по 6 июля на территории столицы пройдет профилактическое мероприятие "СИМ. Велосипедист". Цель рейда - профилактика дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения правил дорожного движения велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах, а также использовании защитной экипировки.