Москвичам пообещали аномальные выходные

Температура воздуха в Москве в грядущие выходные, 5 и 6 июля, окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Об аномально холодном конце неделе в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Так, в ночь на субботу ожидается плюс 11-плюс 13 градусов, днем — около плюс 20 градусов. В воскресенье ночная температура опустится до плюс 7-плюс 12 градусов, но днем воздух вновь прогреется до 20 градусов тепла.

«Все равно будет солнечная погода, вполне комфортная, преимущественно без осадков в субботу-воскресенье», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что разрыв с климатической нормой сокращается — в начале недели разница составляла шесть градусов.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков спрогнозировал нашествие комаров в Москве с приходом потепления после затяжных дождей.