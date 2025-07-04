Роспотребнадзор назвал пригодными для купания в Москве четыре зоны отдыха

В Москве признали пригодными для купания лишь четыре зоны отдыха из четырнадцати. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "По состоянию на 03.07.2025 функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро "Белое" (ВАО), Мещерское (ЗАО), "Пионерский пруд" (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО)", - сказано в публикации. При этом зоны отдыха Большой городской пруд (ЗелАО) и Путяевский пруд N1" (ВАО) находятся на реконструкции. "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд в Северном административном округе столицы в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, что связано с несоответствием качества воды водоемов и песка. Установлены знаки о запрете купания. Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере "Черное" (ЗелАО) и Школьном озере (ЗелАО), так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. До этого врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Сергей Вечтомов в разговоре с "Газетой.Ru" сообщил, что нырять после долгого пребывания на солнце может быть опасно из-за резкого перепада температур и других рисков. В частности, по его словам, происходит резкий спазм сосудов и отток крови от мозга, что может привести к головокружению, потере сознания и временной потере ориентации (вплоть до обморока). Особенно опасно нырять в воду после загара при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.