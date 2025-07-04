Количество бесплатных экскурсий в рамках «Лета в Москве» увеличится в два раза

В июне в рамках проекта «Лето в Москве» начали проводить бесплатные пешеходные исторические экскурсии по центру столицы. Они пользуются большой популярностью среди горожан и туристов, поэтому их количество решили увеличить.

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Теперь вместо трех встреч каждые выходные их будет шесть. Участники смогут изучать историю Москвы вместе с профессиональными гидами, в том числе с победителями московских отраслевых премий, до 14 сентября.

Зарегистрироваться на ближайшие экскурсии можно на портале Russpass.

Прогулка «Летняя история: От Цветного бульвара до Лубянской площади» проходит вдоль русла реки Неглинной. Посетители изучат удивительные здания эпохи модерна, побеседуют о торговых традициях Москвы, вспомнят известных москвичей. Экскурсоводы расскажут о событиях, происходивших на берегах реки Неглинки в XIX веке, расскажут о купеческих династиях Фирсановых, Мамонтовых, Сандуновых и о том, где цари искали себе невест.

Экскурсия «Летняя история: от Гоголевского бульвара до Пушкинской площади» проведет гостей по московским бульварам и окрестностям Поварской и Патриаршей слобод. На прогулке покажут, где находилось Козье болото, и расскажут, почему его так называли. Любители истории отыщут адреса «русского Мюнхгаузена», увидят храм, где венчался Александр Пушкин, поговорят о поэтах Серебряного века и узнают, как появился первый бульвар знаменитого Бульварного кольца.

Встреча «Летняя история: от Чистых прудов до Лубянки» позволит окунуться не только в прошлое столицы, но и в мир загадочных историй. Участникам расскажут, как Поганые болота превратились в Чистые пруды, где была построена Сухарева башня, а также как связаны драконы на фасаде чайного дома на Мясницкой улице и выигранный спор купца Перлова.

Ежедневно в Москве проходит около 500 экскурсий. Комплексную поддержку в этой сфере оказывает столичный Комитет по туризму. Он проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает представителей отрасли на встречи в уникальные городские здания, закрытые для массового посещения. Гидам объясняют, как создать позитивное впечатление о городе у туристов. Для популяризации профессии также проводят конкурс «Покажи Москву!», передает официальный сайт мэра Москвы.