В Москве открылась выставка "Августейший хозяин Москвы"

В Музее Москвы открылась новаторская выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная московскому генерал-губернатору Великому Князю Сергею Александровичу (1857-1905). В проекте участвуют 36 музеев, архивов, библиотек, частных коллекционеров, представлено свыше 500 фотографий и артефактов: книги, письма, портреты, награды. Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" к 120-летию его памяти.

26 февраля 1891 года император Александр III назначил своего брата на пост московского генерал-губернатора, через три года Великий Князь вошел в Государственный совет, а в 1896 году стал командующим Московским военным округом, включавшем десять центральных губерний (Московскую, Костромскую, Владимирскую, Нижегородскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Воронежскую) и некоторые уезды, являясь наместником государя в Центральной России.

Великий Князь был московским градоначальником 14 лет. В 1897 году на Раушской набережной была запущена первая очередь городской электростанции для освещения улиц, с 1899 года она обеспечивала электричеством линии первых московских трамваев.

С середины 1890-х годов преобразился исторический центр Москвы: вслед за Историческим музеем рядом с Кремлем возвели здание Московской городской Думы, гостиницу "Метрополь" и торговые ряды - нынешний ГУМ, построено новое здание консерватории, реконструирован Большой театр.

"Я с детства был приучен любить Москву и сознавать ее высокое значение для России",- говорил он, поддержав предложение профессора Ивана Цветаева по созданию будущего Музея изящных искусств на Волхонке, где музей располагается и сегодня.

Князь создал портретную галерею московских губернаторов, которая до сих пор украшает столичную мэрию. Окружная железная дорога, построенная под его руководством, во время Великой Отечественной войны использовалась для переброски на фронт тяжелого вооружения.

На его попечении и попечении его супруги находились более 100 благотворительных обществ, Московское отделение Российского общества Красного Креста.

Он был первым председателем Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), открыл в Палестине 8 подворий РПЦ, 100 школ, построил в честь матери храм Марии Магдалины, укрепив присутствие России на Святой земле.

Великий Князь был убит террористами у Никольских ворот Кремля 4 февраля 1905 года средь белого дня, повторив судьбу отца. Его смерть была жертвенной. Чтобы проститься с ним, люди стояли в очереди по пять часов. На месте гибели спустя годы был установлен восьмиконечный бронзовый памятник-крест в древнерусском стиле работы художника В.М. Васнецова.

Вдова Великая Княгиня Елизавета Федоровна оставила жизнь светскую, основав Марфо-Мариинскую обитель (существует сегодня) и став председателем ИППО. Тяжелый крест поднимал ее все выше и выше, и в 1918 году большевики ее сбросили в шахту под Алапаевском, откуда ее останки были подняты Белой армией и через Китай доставлены на Святую землю, где захоронены в храме, построенном ее мужем.

- Когда Великий Князь Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, - сказал на вернисаже мэр столицы Сергей Собянин, - это был один из лучших периодов развития города, я бы сказал, что революционный период.

Москва из провинции стала превращаться в один из лучших европейских городов. Смертность уменьшилась, а рождаемость москвичей увеличилась в полтора раза. Тот первый трамвай, который был запущен при Сергее Александровиче превратился в крупнейшую в Европе сеть, которой пользуются тысячи москвичей, а поезда, запущенные тогда, - в современные московские диаметры. Центр Москвы превратился в благоустроенную общественную территорию. Эти проекты создали лицо города, по которому узнают сегодня Москву.

- В ряду московских градоначальников Великий Князь Сергей Александрович занимает особое место, - считает глава Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова. - У нас не хватило стен музея, чтобы разместить все экспонаты выставки из 36 музеев и даже из далеких Кимр, среди экспонатов - неоценимая икона Сергия Радонежского из усыпальницы Великого Князя, которую обнаружили во время земляных работ в Кремле в 90-е годы (икона в неорусском стиле впервые выставлена на общественное обозрение и представляет огромный интерес для ученых и искусствоведов - прим. авт.).

Выставка в трех залах музея раскрывает все стороны деятельности Великого Князя. Великий Князь Сергей Александрович и его супруга Великая Княгиня Елизавета Федоровна жили по заповедям, и это воодушевляет нас на такую же христианскую жизнь.

Выставка рассказывает о работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле на месте убийства Августейшего мученика, о возрождении его подмосковной резиденции Императорского имения Ильинское-Усово, об установке памятника Великокняжеской чете в Климентовском переулке столицы.

Подготовлен аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью Великого Князя Сергея Александровича в столице.

Открыта выставка до 21 сентября.