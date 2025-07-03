Погода в Москве объявлена потенциально опасной

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности ввели в столичном регионе. Метеорологи предупреждают: в Москве и Подмосковье ожидается гроза.

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Как уточняет прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать с полудня пятницы, 4 июля, до вечера того же дня.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что в пятницу во второй половине дня в Москве прогнозируется кратковременный дождь и гроза, при этом температура воздуха будет составлять ночью 16-18 градусов тепла, днем — до 27 градусов.

Метеоролог Евгений Тишковец подтвердил в своем Telegram-канале, что во второй половине дня 4 июля прошумят скоротечные грозовые дожди. После этого, в выходные, посвежеет: ночами — до 10-13 градусов, днем — до 18-21 градуса.

Москвичам назвали время прихода гроз

На не по сезону прохладную и дождливую погоду обратил внимание даже президент. Владимир Путин на совещании с кабмином отмечал, что по календарю зима "вроде как у нас нескоро", но, "судя по погоде, может и быстро наступить".