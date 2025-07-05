Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как с каждым годом преображаются территории крупных столичных больниц.

— Несколько лет назад поставили себе задачу — сделать пространство вокруг стационаров комфортным и понятным, чтобы здесь было приятно находиться всем: пациентам, сотрудникам и посетителям, — отметил глава города.

3 года назад специалисты занялись благоустройством ГКБ им. С.С. Юдина в Коломенском проезде, дом 4. Там полностью скрыли под землей воздушные кабельные линии, а также проложили новые инженерные коммуникации.

Кроме того, строители сделали на всей территории удобные дорожки и установили современные фонари и уличные торшеры.

Также была благоустроена и ММНКЦ им. С.П. Боткина — там обновили парадный двор, где установили два фонтана.

Специалисты также сделали центральный парк более функциональным.

Уже осенью этого года завершатся работы в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева.

— Приступили к благоустройству территорий ГКБ им. В.М. Буянова и филиала №3 МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого. Не забываем и о других городских больницах, — добавил мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Недавно Собянин открыл после реконструкции научно-академический корпус № 10 Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С. П. Боткина.