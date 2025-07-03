Москвичам назвали время прихода гроз

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в столичном регионе ожидается прохладная погода, возможны дожди и грозы. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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В ночь на субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве не превысит плюс 11–13 градусов, по области — будет колебаться около плюс 9–14 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 19–21 градуса, по области — до 17–22 градусов.

В воскресенье продолжит холодать. Ночь останется такой же прохладной, как и накануне. Днем показатели термометров будут колебаться в пределах плюс 18–23 градусов по области и около плюс 20 градусов в Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы много солнца в выходные. Июнь же в столице не был аномально холодным и дождливым, со средней температурой всего на 0,5 градуса ниже нормы, сказал синоптик, добавив, что жители столицы «живут не в тропиках».