Собянин объявил о завершении основных работ по модернизации Боткинской больницы

О том, что этот двухэтажный корпус Боткинской больницы был построен в начале двадцатого века, сегодня напоминает только его архитектурный стиль. Во время реставрации строители сохранили эркеры и кирпичный декор фасадов. Стены окрасили в темко-красный цвет. Все в строгом соответствии с историческим обликом. Но самое главное, конечно, не внешний вид здания, а его новые возможности. Здесь разместился научно-академический корпус, в котором смогут проводить занятия 27 кафедр медицинских вузов Москвы.

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"Здесь есть место, условия, техническое оснащение для того, чтобы не только готовиться к предстоящей аккредитации, но и написать собственную научную работу, а самое главное - порепетировать выступление вживую. Для молодого, еще не опытного специалиста это неоценимо", - отметил Дэни Хурцаев, ординатор отделения нейрохирургии.

Корпус оснащен первой в столице лабораторией искусственного интеллекта и трехмерного моделирования. Врачи называют это направление прорывным, особенно для постановки онкологических диагнозов. Специальная программа позволяет по компьютерной томограмме определить точную локализацию опухоли, что значительно ускорит лечение пациента. А на распечатанной 3D-модели врачи смогут отработать все действия во время любого хирургического вмешательства.

"Молодой врач-хирург может провести операцию на этой модели, которая полностью повторяет пораженный орган", - указал Алексей Карпов, заместитель главного врача по хирургической помощи Боткинской больницы.

Есть и модель робота-хирурга "Да Винчи". С помощью небольших консолей ординаторы управляют каждым движением комплекса и таким образом учатся проводить малоинвазивные операции.

"Если мы говорим о кровопотере, то она при вмешательстве робота даже ниже, чем при лапароскопической операции. Конечно, нужно уметь общаться с роботом. За одной консолью сидит ученик, за второй учитель", - говорит Игорь Андрейцев, ведущий научный сотрудник.

На открытии нового научно-академического корпуса побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Можно поздравить вас с окончанием большой реконструкции и возрождением Боткинской больницы. В последние годы отремонтировали, реконструировали 16 корпусов, построили флагманский центр. Боткинская больница получила достойную коллективу материальную базу, тысячи единиц нового современного оборудования. И, конечно, медицинская помощь, оказываемая и москвичам и гостям столицы, вышла на новый уровень", - сказал глава города.

Новый корпус позволит организовать полный цикл научно-практической деятельности, проводить сложнейшие исследования, внедрять их в практику и, конечно, передавать опыт коллегам.