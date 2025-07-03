Москвичей предупредили о нашествии комаров

Вместе с потеплением, которое наступит после затяжных дождей, в Москве ожидается нашествие комаров. Об этом жителей и гостей столицы предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, активность насекомых повысится быстро.

«Будет нашествие — их активность снижается при похолодании, а как только жара наступает, опять они активизируются резко. В этом году много кровососов», — заявил Глазков.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что на следующей неделе в Москве наступит жаркая погода. По его словам, во вторник, 8 июля, воздух может прогреться до 30 градусов тепла.