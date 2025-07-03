Жара свыше +30 градусов ударит по Москве уже к середине следующей недели. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня в Москве ожидается от +23 до +26 градусов, а в Подмосковье — от +22 до +27. 4 июля будет схожим по температурным показателям, но во второй половине дня пройдут непродолжительные грозовые дожди. В выходные станет прохладнее — от +18 до +21 днем и от +10 до +13 ночью.

«На следующей неделе лето пойдет в наступление по всем фронтам! На погоде Русской равнины скажется жаркое дыхание испепеляющего зноя, охватившего Старый Свет. Если в понедельник на столичных термометрах будет +22-27, то во вторник зной усилится и максимальная температура повысится до +25-30, к среде столбики термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», — заявил синоптик.

Тишковец отметил, что это будет первая 30-градусная жара за это лето, однако продлится она не долго. В последующие дни температурный фон снизится на несколько градусов и начнет соответствовать климатической норме.