Более 100 семей переехали в дом по реновации на Авиационной улице

В рамках программы реновации более 100 семей переехали в новые квартиры в жилом доме на Авиационной улице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

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Комплекс находится по адресу: Авиационная улица, дом 61/2.

— Весной более 400 жителей старого дома в Щукине приступили к осмотру квартир в новостройке на Авиационной улице. На сегодня более 100 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Большинство переехавших семей — 78 — воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся станции метро «Щукинская» и одноименная платформа Московского центрального диаметра, а также все необходимые объекты: учебные заведения, медицинские учреждения, магазины и кафе, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.