Более 300 тыс. отопительных приборов будет закуплено для ремонта домов в Москве

В столице в рамках реализации региональной программы капитального ремонта закупят более 300 тыс. отопительных приборов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году обновим системы отопления в более чем 600 многоквартирных домах, это позволит обеспечить готовность зданий к осенне-зимнему периоду. В рамках централизованной закупки отопительных приборов для капитального ремонта планируем приобрести более 300 тыс. изделий – это радиаторы, полотенцесушители и конвекторы», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов – залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей.

«При капитальном ремонте производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, что гарантирует их надежную и безаварийную работу в зимний период», – добавил Бирюков.

После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.

Заммэра пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные отопительные приборы и материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы с высокой энергоэффективностью или современные мощные конвекторы.