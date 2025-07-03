В Москве число сделок с новостройками уменьшилось почти вдвое в мае

Число сделок на первичном рынке недвижимости Москвы в мае 2025 года снизилось на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"В мае 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 383 договора долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 23,7% ниже результата апреля текущего года (9 675 ДДУ). По сравнению с маем 2024 года (12 640 ДДУ) данный показатель уменьшился на 41,6%", - отмечается в сообщении.

На рынке жилья за месяц зарегистрировано 4 996 ДДУ, что на 24,7% меньше результата в апреле текущего года (6 630 ДДУ). По сравнению с маем 2024 года (8 658 ДДУ) показатель сократился на 42,3%, а к аналогичному периоду 2023 года (8 104 ДДУ) снижение составило 38,4%.

С начала 2025 года в Москве зарегистрировали 47 764 договора участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель снизился на 12,7% к январю-маю 2024 года (54 681 ДДУ), а к аналогичному периоду 2023 года (56 315 ДДУ) сократился на 15,2%.

На рынке жилья за пять месяцев этого года зарегистрировано 32 320 ДДУ. Это на 6,4% меньше результата в январе-мае 2024 года (34 511 ДДУ), а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (38 015 ДДУ) снижение составило 15%.