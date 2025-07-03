Поезда задерживались на южном участке Калужско-Рижской линии метро

Интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, передает пресс-служба Дептранса.

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Ведомство указало, что интервалы увеличили с целью проверки состава. В настоящий момент движение поездов вводится в график.

Между тем на указателях всех линий столичного метро появилась сквозная нумерация выходов. Ей оснастили более 100 станций. Нумерация была выполнена в едином стиле. Привычные указатели с обозначением выходов нанесли рядом с названием станции, на которую можно пересесть.

Кроме того, специалисты обозначили ближайшие выходы крупным шрифтом, а выходы на соседних станциях – меньше. Теперь для удобства номер выхода с соседней станции находится на всем пути следования.