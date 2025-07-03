Собянин назначил проведение Дня города в Москве на 13 и 14 сентября

В этом году столице исполняется 878 лет. Об этом в четверг, 3 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим праздничные мероприятия состоятся в городе во вторые выходные осени — 13 и 14 сентября.

— По традиции программа Дня города охватит исторический центр, парки, учреждения культуры, образования и соцзащиты, а также площадки в жилых районах столицы, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, более 50 столичных культурных площадок подготовили программу в честь Дня семьи, любви и верности. С 5 по 13 июля жители и гости Москвы могут посетить представления, спортивные соревнования, кинопоказы и выставки, а также принять участие в творческих мастер-классах.

С 5 по 6 июля в Саду имени Н. Э. Баумана пройдет традиционный благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. С 11:00 до 18:00 на площадке «Пушистый друг» посетителей будут ждать более 170 животных, ищущих новых хозяев, из столичных приютов.