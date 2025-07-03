Синоптик заявил о начале потепления в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о наступлении потепления в Москве.

«Начало потепления в столице заметно даже ночью. Минувшей ночью минимальная температура воздуха в столице была около +15 °С... Такие значения выше, чем дневные максимумы прошедших понедельника и вторника», — написал он в своём Telegram.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погодная аномалия, принёсшая в столичный регион дожди, ветры и холод, скоро отступит: уже 3—4 июля москвичей ожидает переменная облачность без осадков.