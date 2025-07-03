Согласован проект дома по программе реновации на Даниловской набережной

Столичные власти согласовали проект строительства жилого дома по программе реновации в Южном административном округе, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Его цитирует портал мэра и правительства Москвы.

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Двухсекционное здание построят на Даниловской набережной, владение 8, уточнил он. Дом будет рассчитан на 322 квартиры, часть из которых адаптируют для маломобильных граждан и их семей.

В обеих частях здания, расположенных на первом этаже, будут находиться помещения, предназначенные для общественного и коммерческого использования. Также там будут работать центр, предоставляющий информацию о программе переселения, и объединенная диспетчерская служба.

Согласно плану, входы в жилую часть здания будут отделены от входов в общественные помещения. При этом в каждой секции будут предусмотрены вестибюль с комнатой консьержа, помещение для хранения колясок, место для почтовых ящиков и лифтовый холл.

Вместе с тем в секциях установят три лифта, включая те, что предназначены для пожарных подразделений.

После завершения строительства придомовую территорию озеленят и благоустроят. Там появятся спортивная и детская площадки, а также зоны для отдыха жильцов. Проект учитывает потребности всех – для удобства передвижения по зданию предусмотрены пандусы и лифты. Это позволит без труда пользоваться территорией с детскими колясками и инвалидными креслами.

Между тем столичные власти запланировали возведение жилых домов на западе города в рамках программы комплексного развития территорий. Для этого проекта в Солнцеве реорганизуют участок, площадь которого составляет 3,85 гектара.

На территории построят жилой квартал, где смогут жить около 3 тысяч москвичей, а также подземный паркинг. На первых этажах домов можно будет разместить объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволит создать около 250 рабочих мест.