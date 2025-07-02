Москву назвали лидером среди российских городов для жизни с собакой

Согласно новому исследованию, Москва стала лидером среди российских городов, где наиболее развита инфраструктура для владельцев домашних животных. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сервис 2ГИС.

Так, выяснилось, что 88% жителей столицы живут в 15 минутах ходьбы от хотя бы одной ветклиники, зоомагазина, площадки для выгула собак и дог-френдли заведения общепита.

Также в список городов с 15-минутной пешей доступностью от необходимой инфраструктуры для собак вошли Екатеринбург и Красноярск.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с НСН рассказал, что корги является универсальной породой, которая найдёт подход к любому человеку.