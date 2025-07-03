В Москве почти 14 тыс. выпускников пересдают один из предметов ЕГЭ

Дни пересдачи ЕГЭ начались для московских школьников. Ими воспользуются почти 14 тыс. выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В 2024-м у школьников впервые появилась возможность улучшить свои результаты на ЕГЭ по одному из предметов. В 2025 году один предмет можно пересдать 3 и 4 июля, этой возможностью воспользуются почти 14 тыс. выпускников. В их числе и школьники-высокобалльники, которые набрали почти максимальный балл - 96, 97 и даже 98 баллов. Это говорит о целеустремленности и перфекционизме ребят, которые готовы приложить все усилия, чтобы получить наивысший результат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве организовано почти 100 пунктов проведения экзамена. Результаты ЕГЭ, которые столичные школьники пересдают 3 и 4 июля, будут доступны не позднее 12 июля. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Основной период ГИА-11 завершится 4 июля, а дополнительный пройдет с 4 по 23 сентября.