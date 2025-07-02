Аэропорт Шереметьево не планирует делать курилки платными

Аэропорт Шереметьево не планирует введение платы за посещение бесплатных курительных комнат, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

«Не планируем», – сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Там также пояснили, что в аэропорту Шереметьево предусмотрен ряд курительных лаунжей со свободным доступом без оплаты для всех желающих пассажиров. Также пассажиры могут воспользоваться курительным лаунжем с доступом за отдельную плату. Тарифы на посещение платной курительной комнаты определяются коммерческим оператором услуг.

«Все курительные комнаты (как платная, так и бесплатные) оборудованы пепельницами с дополнительной фильтрацией воздуха. Очищение воздуха обеспечивается благодаря современным системам вентиляции», – добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 руб. с пассажира за посещение курительной комнаты.