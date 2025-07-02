Знаменитое полотно Василия Поленова вернули на место в Третьяковке

В Третьяковской галерее после установки специального антибликового стекла вернули на место знаменитое полотно Василия Поленова.

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Картину "На Тивериадском озере" художник писал в Палестине. Яркие краски южной природы ему удалось перенести на холст. Однако скрытые под обычным стеклом - они несколько терялись. Да и рассмотреть пейзаж было трудно: посетителям приходилось долго выбирать ракурс, чтобы не отражаться как в зеркале. Новое стекло не только обладает особыми оптическими свойствами и снимает визуальную преграду между зрителем и шедевром, но и надежно защищает картину.