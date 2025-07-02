Исследование: Выезды москвичей на подмосковные дачи сократились на треть

В июне 2025 года из-за похолодания на подмосковные дачи переехали около 10% москвичей, что на пять процентных пунктов меньше обычных для этого периода показателей. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

«Проведенное компанией исследование показало, что в июне из Москвы в область на летнее место жительства переехали около 10% абонентов, проживающих в столице. При этом средние июньские показатели летней миграции из столицы в область за последние годы составляют 15%. Снижение количества выездов может быть связано с дождливой ветреной погодой и температурой, которая, по данным синоптиков, оказалась ниже климатической нормы на 2–5 градусов», – говорится в сообщении.

Как уточняется, наиболее популярными местами для переезда москвичей в область стали населенные пункты и СНТ на севере, северо-западе и западе области. Сюда выехали около половины от числа переехавших на лето в Подмосковье. Следующее популярное направление дачного отдыха – юго-запад области и поселения ТиНАО, куда отправились почти 20% жителей столицы.

Доля москвичей, переехавших в июне в дачные и коттеджные поселки на юге и востоке региона, составила примерно по 15%. В топ-5 городских округов Подмосковья для пребывания на дачах стали Истра, Клин, Одинцово, Сергиев Посад и Дубна. При этом, пояснили в пресс-службе, потребление мобильного трафика данных в июне в Подмосковье выросло на 7–10% в зависимости от района.

Технический директор московского региона компании Владислав Медведев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания уделят особое внимание развитию сети в небольших населенных пунктах региона. Он уточнил, что с начала года на территорию за пределами МКАД пришлось более 56% от всех построенных в столичном регионе современных базовых станций LTE.

В компании пояснили, что анализ проводился на основе обезличенных данных интернет-активности пользователей. В расчет принималась активность московских абонентов, постоянно находившихся в Подмосковье не менее 15 дней в течение июня 2025 года.