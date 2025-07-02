Основной период ОГЭ завершился в Москве

В Москве завершился основной период основного государственного экзамена (ОГЭ), сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«Основной период ОГЭ проходил с 21 мая по 2 июля. Экзамены в эти дни сдавали более 120 тыс. девятиклассников. Для них в столице было организовано 622 пункта проведения экзаменов, работу которых обеспечивали свыше 42 тыс. сотрудников», – говорится в сообщении.

Как уточняется, результаты последних экзаменов, которые проходили в резервные дни основного периода, станут известны не позднее 7 июля. Ознакомиться с ними участники смогут в личном кабинете на портале mos.ru и в своей образовательной организации.