С начала года в Москве нашли новый дом более 700 собак из приютов

В 2025 году семьи приняли уже более 700 собак из столичных городских приютов. Больше всего питомцев обрели хозяев в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах Москвы.

Сейчас в муниципальных приютах содержится свыше 15 тысяч животных. Посетить их можно в любое рабочее время без записи — при себе нужно иметь паспорт.

Познакомиться с питомцами можно и на специальных выставках-пристройствах. Ближайшее мероприятие пройдёт в субботу, 5 июля, на ВДНХ, где покажут 25 собак и кошек из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет».

Напомним, что 2 июля отмечается Международный день собак.