Ярославское направление назвали одним из самых интенсивных в России

На Ярославском направлении ж/д до конца 2026 года планируется обновить 35 составов поездов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

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Как отметил Ликсутов, первый поезд «Иволга 4.0» уже вышел на Ярославское направление, являющееся одним из самых интенсивных в России.

Он добавил, что ежедневно Ярославским направлением пользуются сотни тысяч пригородных пассажиров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с коллегами из ОАО «РЖД», ЦППК и АО «ТМХ» реализуем программу по улучшению пригородных перевозок. Сейчас подвижной состав уже полностью обновили на D1, D2 и D3», — сказал он.

Ликсутов добавил, что на D4 также завершается процесс обновления подвижного состава.

«Поезд «Иволга 4.0» комфортный, вместительный и быстрый. До 2030 года полностью обновим парк на Ярославском направлении — в планах запустить 92 состава», — рассказал он.

В Дептрансе Москвы уточнили, что обновление подвижного состава на МЦД - важная часть интеграции диаметров с городским транспортом, в том числе с метро и МЦК. Всего с запуска диаметров поставлено более 380 современных составов, обновление на диаметрах будет завершено уже в июле этого года.