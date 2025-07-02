Синоптик пообещала москвичам до плюс 27 градусов на следующей неделе

Летнее тепло придет в столицу в начале следующей недели, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«В начале следующей недели погода обещает быть солнечной, без осадков, температура воздуха ночью – от плюс 11 до плюс 16 градусов, днем – от 22 до 27 градусов тепла. Мы порадуемся настоящему летнему теплу», – сказала Позднякова.

Ранее «Известия» сообщали, что температура воздуха в столице поднимется и вернется к июльским нормам с 8 июля.