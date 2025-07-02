Синоптик пообещала москвичам до плюс 27 градусов на следующей неделе

Синоптик Позднякова пообещала москвичам до плюс 27 градусов на следующей неделе
Летнее тепло придет в столицу в начале следующей недели, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В начале следующей недели погода обещает быть солнечной, без осадков, температура воздуха ночью – от плюс 11 до плюс 16 градусов, днем – от 22 до 27 градусов тепла. Мы порадуемся настоящему летнему теплу», – сказала Позднякова.
Ранее «Известия» сообщали, что температура воздуха в столице поднимется и вернется к июльским нормам с 8 июля.