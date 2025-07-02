Каждый 10-й фермер московских ярмарок помогает участникам СВО

С начала специальной военной операции (СВО) участники московских ярмарок отправили более 250 тонн продукции бойцам и жителям новых территорий России. Свой вклад вносит каждый 10-й фермер. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«Сергей из Тульской области, поставщик московской ярмарки на Семеновской площади, практически с самого начала военной операции передает ребятам не только продукцию собственного производства. Вместе со своими детьми он делает окопные свечи из натуральных материалов и сухой душ. Также он организовывает сбор средств, закупает продукты и предметы личной гигиены», — написал Мэр Москвы.

Майя, участница ярмарки выходного дня, каждый месяц отправляет машину с продуктами в зону СВО. Ее муж и сын сейчас защищают родину. Фермер Мирон из Брянской области передает овощи и фрукты, которые вырастил сам, а по праздникам готовит плов для военных приграничных территорий.

Большой вклад в поддержку бойцов вносят артисты. Столичные организации культуры собрали свыше 165 тонн гуманитарной помощи.

Культбригада Москонцерта провела более тысячи выступлений на новых территориях России для военнослужащих и местных жителей.

Симфонический оркестр «Русская филармония» регулярно выступает в госпиталях, а Большой московский государственный цирк выезжает с гуманитарными миссиями. Во время гастролей команда цирка передала средства на поддержку детского социального центра в Горловке и приюта для животных «Пиф». Деньги от продажи билетов направили в Донецкий цирк «Космос» и на покупку нескольких транспортных средств бойцам СВО. Артисты также постоянно посещают военные части и навещают пациентов госпиталей.

Кроме того, из Москвы в полевые библиотеки воинских частей, госпиталей, учебных центров и в библиотеки новых территорий отправили свыше 61 тысячи книг.