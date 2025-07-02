Более 700 улиц благоустроят в Москве в 2025 году

В этом году в Москве благоустроят более 700 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Городского хозяйства.

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— Основная задача комплексной программы благоустройства — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. В прошлом году привели в порядок 667 улиц, в том числе свыше 20 километров набережных реки Яузы, обновили исторический сквер около главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова и прилегающие улицы, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы пройдут в разных административных округах, включая Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырскую, Дубнинскую, Крылатские Холмы, а также шесть набережных — Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.

В рамках благоустройства планируется обновление покрытий тротуаров и проезжей части, создание удобных парковочных карманов для автомобилистов, организация новых наземных пешеходных переходов с опорами контрастного освещения. Также предусмотрена модернизация уличного освещения, установка современных остановочных павильонов, новых дорожных знаков, светофоров и стел пешеходной навигации. Кроме того, запланированы работы по обустройству газонов и высадке деревьев, что повысит комфорт и экологическую обстановку на улицах города, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что более шести тысяч подъездов столичных жилых домов отремонтировали с начала текущего года.