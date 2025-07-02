Завершился прием заявлений на программы в школах искусств Москвы

В столице завершился прием заявлений на общеразвивающие программы в детских школах искусств (ДШИ). Об этом в среду, 2 июля, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

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— Второй этап приема заявлений в школы искусств с 16 мая по 1 июля проходил по общеразвивающим программам. В этом году мы видим рост заинтересованности в общеразвивающих программах: фактически было получено более восьми тысяч заявлений. Это на 47 процентов больше по сравнению с 2024-м, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Программы в ДШИ нацелены на развитие как профессиональных, так и личностных качеств детей, таких как креативность и уверенность. Они предназначены для тех, кто не стремится к профессиональному образованию, но хочет освоить новые навыки.

Ученики столичных школ искусств представляют город на площадках по всему миру, после чего возвращаются с победами. За год они завоевали 10 000 международных наград, из них 280 — Гран-при. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.