Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 5 июля

В Москве продолжается улучшение маршрутов электробусов и автобусов, что делает поездки до метро еще удобнее. В связи с этим несколько маршрутов наземного транспорта изменятся с 5 июля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобус М27 будет следовать по новому магистральному маршруту до ближайших станций метро и социальных объектов в районе Теплый Стан. Маршрут автобуса № 170 пройдет не по части улиц Дубнинской и Летчика Осканова, а в обе стороны по Бескудниковскому бульвару и Дегунинскому проезду.

Пассажиры автобуса № 466 вместо Дегунинского проезда и Бескудниковского бульвара будут добираться в обе стороны по улицам Дубнинской и Летчика Осканова по направлению к станции метро "Верхние Лихоборы".

Автобусы М54, № 466, 477 и 677 на улице Летчика Осканова проследуют по новой полосе. На этом маршруте введут остановку возле станции метро "Верхние Лихоборы".

В районе улицы Цюрупы автобусы № 113, 121 и 153 будут ездить быстрее в сторону станции метро "Профсоюзная", а автобусы № 228 и С724 будут ходить до новой конечной остановки "Улица Головачева" (дом 27).

Кроме того, автобус № 477 начнет курсировать вместо 677к. Он будет следовать до станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии без движения по Северо-Западной хорде и части Станционной улицы.

Автобус № 82 также заменят. Вместо него на маршрут выйдет С482. Он начнет ездить до станции метро "Окружная" вместо станции Дегунино МЦД-1.

"Новый магистральный маршрут в Теплом Стане запустим по просьбам местных жителей. Транспорт будет ходить с интервалом менее 10 минут в самые востребованные часы, на линии будут работать современные автобусы особо большого класса", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее электробусы вышли на столичные маршруты № 140 и 502. Первый пролегает от станции метро "Сокольники" до 6-го Лучевого просека, а 502 – от станции метро "Выхино" до станции "Новокосино". Благодаря этому жители четырех районов стали удобнее добираться до пяти станций метро и МЦД.