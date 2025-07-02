Собянин: Учащиеся школ искусств Москвы за год завоевали 280 Гран-при за рубежом

Ученики столичных школ искусств представляют город на площадках по всему миру, после чего возвращаются с победами. За год они завоевали 10 000 международных наград, из них 280 — Гран-при. Об этом в среду, 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также ученики завоевали 16 тысяч наград на всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях.

Так, в Пекине проходил IX Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос». Ученица Детской музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака Елизавета Менжинская и ее преподаватель Галина Ермакова стали лауреатами первой степени на больших флейтах и лауреатами третьей степени на флейтах-пикколо.

Ученик Детской музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Алексей Мищенко завоевал первую премию на Международном конкурсе «Golden Classical Music Awards» в Нью-Йорке, написал Собянин в личном блоге.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, как молодое поколение прославляет Москву своими делами и достижениями. Например, выпускник Высшей школы экономики, 23-летний Дмитрий Матиенко стал автором проекта «Русграфен».

С 23 по 27 июля на ВДНХ состоится восьмой Международный фестиваль искусств «Вдохновение».