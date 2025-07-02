Москвичам назвали срок возвращения лета

Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме со следующего вторника, 8 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

Предварительные подсчеты показали, что в четверг и пятницу, 3 и 4 июля, произойдет всплеск тепла, за которым последует похолодание в субботу и воскресенье. На следующей неделе температура снова вырастет и составит плюс 23 — плюс 25 градусов тепла или выше.

«Будет июльская погода, ночные температуры повысятся. На следующей неделе устойчивый, теплый режим», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в ближайшее время жителей Северо-Западного федерального округа, южных регионов Сибири и Дальнего Востока ожидает жара.