В Москве 1 июля стал самым холодным днем более чем за 60 лет, последний раз температура воздуха была еще ниже в 1962 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Так холодно 1 июля в Москве не было 63 года. Как и ожидалось, 1 июля в Москве стало очень холодным днем – средняя температура воздуха оказалась на 6,1 градус ниже климатической нормы. А по максимальной температуре воздуха, которая по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, составила плюс 14,3 градусов, этот день стал самым холодным среди всех первых дней июля, начиная с 1962 года, тогда в столице было еще холоднее – всего плюс 13,5 градусов», – написал Леус.

По словам синоптика, добавили дискомфорта сегодняшнему дню дожди, которые за сутки принесли в осадкомеры столичных метеорологов 8,5 мм осадков, и порывистый ветер, скорость которого в аэропортах московского аэроузла достигала 17 м/с.