В МЧС рассказали москвичам о погоде в среду

Дождь с порывами ветра до 15 м/сек. прогнозируется в столице в среду, 2 июля, пишет в Telegram-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

В связи с такой погодой москвичам и гостям города порекомендовали быть внимательными при управлении автомобилем, парковаться в безопасных местах, на улице — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Также не следует оставлять детей без присмотра, отметили в пресс-службе.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что синоптики собрали ряд фактов о том, как проходит второй месяц лета в столице.

По их данным, среднее количество дождливых дней в июле — 15. Среднее количество дней с туманом — 1, количество гроз — 7.

Метеоролог уточнил, что месячная норма осадков составляет 84 мм. Он добавил, что самый сухой второй месяц лета был в 2014 году — тогда выпало всего 4 мм осадков, а самый влажный — в 1825 году, тогда в осадкомеры метеорологов попало 191 мм.