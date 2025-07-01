Собянин: строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в 2025 году

Возведение нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице близ станции метро «Савеловская» завершится в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, галерея строится в неоклассическом стиле, при этом некоторые решения будут воплощены на стыке ампира, неоклассики и модерна. Идея проекта принадлежит Нестеренко, отметил мэр.

Сейчас почти завершен монолит здания, строители выполняют черновую и чистовую отделку, а также монтаж кровли и фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий.

В галерее будут находиться входная группа, фойе, реставрационные мастерские, фондохранилище и экспозиционно-выставочная зона.

Осмотр экспозиции будет непрерывным, так как выставочные залы свяжет парадная лестница. Одновременно посетить экспозицию, посвященную российской культуре и истории, смогут до 400 человек одновременно.