Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 2 июля

В Москве в среду, 2 июля, до конца дня ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Столичным автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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— Рекомендуем водителям: не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, не отвлекаться на телефон во время движения, — говорится в сообщении.

В случае обнаружения сломанного дорожного знака или светофора жителям и гостям столицы посоветовали сообщать об этом по номеру телефона 3210, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В столичном регионе июль начался с дождей и невысоких температур, но в следующие две недели второго летнего месяца погода в Москве и области поменяется. В частности, уже 2 июля начнется потепление, а 3 и 4 июля столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Но в выходные произойдет небольшое похолодание: показатели вернутся к плюс 18–20 градусам.